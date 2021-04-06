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【疫市營商】疫情網購市場大個個受惠？凍肉商：淘汰戰開始賺到錢先留得低

商管策略 12:08 2021/04/06

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新冠肺炎疫情疫情下不少人都選擇網購，凍肉等食品網上銷售平台如雨後春筍冒出，但競爭激烈。有公司看到著殷切需求，以長線發展避「鬥價肉搏戰」，做好售前售後服務先打好口碑；疫情過後想賺快錢的行家離場後，前景將會愈來愈好。

Freezee Mall 創辦人 Bryan Tang 說：「我們在 2020 年初創立，是專營中高檔凍肉的網購平台，我們設有食物工場進行肉類分割和包裝，配套方面有網店、網站、app 等等，總投資金額超過 7 位數字。」

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Bryan 指出香港人對「食」非常捨得花費金錢，尤其年輕夫婦愈來愈多，在不習慣行街市的情況下，網購凍肉市場愈來愈大，去年由於新冠肺炎疫情關係大家都不想出街，公司業務迎來意料之外的收入增長，但亦引來競爭者。他稱在 Freezee Mall 創立時全港僅有數間凍肉網購平台，時至今日相關平台急增，競爭極其激烈。

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Bryan 說：「但這亦反映出市場需求。既然同業多，我們就更要把自己特色做好，例如做好顧客服務。現時不少行家入場都是因為想賺快錢，他們甚至是家庭式經營，價格可以做到較低。所以我們便走其他路線，以長線經營為目標，提供高品質產品做好口碑。」

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Bryan 指出現時甚至有行家在市區租下實體店專售凍肉，而隨著新冠肺炎疫情緩和，Bryan 估計會有大部分同業離場，網購平台變少，而實體店亦會轉售其他更賺錢的物品。

而當未來再開關，Bryan 便會開始到其他國家與供應商洽談直接進口肉類，有望降低成本，將利潤提升 2 至 3 成。他解釋：「我們只做中高檔甚至最高檔的肉類，當我們以批發價地購入大量的肉時，價錢都可以變低點。之後再在自家工場進行切割包裝，既衛生又能保證質素。我們估計新冠肺炎疫情過後，行家開始離場，我們再秉持認真務實的營運風格，生意會愈做愈好。」

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撰文 : 陳文政

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