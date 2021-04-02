聚焦混合雲　IBM 助傳統企業轉型

「藍色巨人」IBM 除了去年 7 月已完成收購 RedHat 讓業務更貼近新興軟件架構平台之外，同時去年 10 月已確定把基礎架構相關的管理業務分拆，這個暫被稱為「NewCo」，但未有正式命名的獨立企業，預期能為該公司帶來更大價值。

現實上的公有雲平台未必能夠成為企業在法規或營運，混合雲正好回應大部分遺留系統（legency system）的架設限制，而 IBM 評估市場規模為 1 萬億美元（約港幣 7.8 萬億元）。

IBM 人工智能助 IT 管理自動化【I下頁】

▲ IBM 香港總經理魏已倡。

【財來自有Fund】一圖睇晒科技券(TVP)與遙距營商計劃(D-Biz)分別 數碼轉型有辦法【見下頁】

魏已倡指出，以往本地企業十分看重科技的投資回報（ROI）數字，令到新興科技的應用速度較慢，惟目前已有愈來愈企業達到「Chapter2」的科技發展階段，情況是企業因為遇上更多現代化營運挑戰而決定採用新科技，主動性比以往更高；加上包括人工智能（AI）與混合雲的實戰理論已足，更能符合企業真正需要。目前主導實體經濟的大型企業，更需要在混合雲端遷移相關的服務與技術支援，日後才能真正走向包括 DevOps 在內的多個數碼轉型目標。

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