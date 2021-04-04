創業奇情之「風口上的英雄」

要贏人先要贏自己。

「時勢做英雄，站在風口上，豬都會飛。」身材魁梧的 Jeffrey 點頭附和，他以嘉賓身份出席創業導師 Smart Sir 的課堂，更分享親身經歷。「當年智能手機剛剛盛行，手機遊戲大熱，我設計的轉珠遊戲市值近億美元。」Jeffrey 愈說愈興奮，更自嘲說自己這隻「肥豬」，當年真的飛上了天空，他同時鼓勵學員要把握機會。

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Jeffrey 創業成功後搬進了半山豪宅區，與眾多達官貴人為鄰，他更經常與女伴出席各項慈善活動，儼如新一代的青年領袖。Jeffrey 近年喜歡參加名人的行山活動，認識了很多富豪級的朋友，包括人稱莊總的 Passy，據說是某位領導人的孫女；兩人一見如故，喜歡大談生活態度，偶爾也會說起生意經。

「我在國內外擁有龐大的關係網，亦建立了資金渠道。」Passy 說希望把這些渠道介紹給香港的富豪，同時邀請創業者建立金融科技（FinTech）平台。「各大金行真係開店舖賣金嗎？背後其實是一個期貨市場，甚至是資金的渠道。」Passy 建議可透過 Jeffrey 的遊戲網站作為跨境支付交易，同時把需要的資金引流出來。

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Jeffrey 深信這個渠道可以幫他提升到另一層次，也不吝跟 Smart Sir 分享，並介紹 Passy 給 Smart Sir 認識。Passy 自己的公司會開設商城主攻高價健康補充品，同時在荃灣開店招呼自己旅行社帶來的購物團，也建議 Smart Sir 開設一個跨境商業課程教學的商城接受內地的商家學生。Smart Sir 一直致力於發展自己在大灣區的人際網絡，以自己的知識及口才設立課程享負盛名，多年來認識了很多大大小小的商家。Passy 的提議切合了他一直以來的理想：零成本售賣課程影片、沉澱累積大灣區人脈。

「開設這個渠道需要 100 萬，不是我收的，是那間支付公司收的。」Smart Sir 人如其名，也不會胡亂冒險。於是他一方面盡職審查、起底，另一方面開設講座召集他的舊學生一起合資經營這個商城。

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「當香港恢復通關，一車車的遊客帶到位於工廠區我們的商城內，想窮都難」來聽講座的學生有的點頭稱是、有的將信將疑、有的猶豫不決，「每個貨架區上架費只需 5 萬元，簽約 6 個月，能輸的也只是這個數字，有困難的、勉為其難的、認為不值得與 Smart Sir 一起玩這個飛天豬遊戲的，絕不用勉強參與，我們只想要玩得起、輸得起的人參加。」

Smart Sir 一招以退為進的確見效，經過幾場講座之後已有 40 位商家參與。資金就緒、渠道合約簽妥，裝修、開店全部緊湊完成。奈何香港仍是遲遲未通關，工廠區人流零落，縱有跨境付款渠道，也沒有跨境來付款的人，租金薪金漸消耗掉所有資金。

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起風了，豬被吹起來，掉到海裏，一切投資也打了水漂。

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