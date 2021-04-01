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【疫市營商】真係愚人節商機！Pizza Hut・鏞記推限量版「炭火飛天燒鵝批」

業界頭條 16:07 2021/04/01

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 4 月 1 日愚人節終於到來，商家借愚人節把握商機藉機宣傳。最近網上瘋傳鏞記酒家燒味部出現大量 Pizza 盒，暗藏玄機？鏞記酒家發帖文公布賣下關子留待今日真有此事，絕非移花接木，的確並非愚人節笑話。

非愚人節惡搞！Sony 63年來再改名 凸顯業務多元化​​​​​​【​見下頁

鏞記酒家昨晚（31 號）於 Facebook專頁發帖，「澄清」鏞記燒味部出現大量薄餅外賣盒，並呼籲網民密切留意 4 月 1 日公布。今日（1 號）鏞記酒家與香港必勝客 （Pizza Hut） 先後在其 Facebook 專頁公布限量發售新批資訊，愚人節成功引起話題，創造新商機。

【取Fund攻略】申請資助前諗一諗　先問自己4個關鍵問題【見下頁

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【SME學堂】換個顏色令Google 賺多 10億！大品牌如何靠「玩色」賺更多？​​​​​​見下頁

鏞記酒家與香港必勝客聯手推出混合薄餅星級新品，名為「必勝 x 鏞記氣派非凡巧手精湛無可匹敵炭火飛天燒鵝批」配上鏞記金牌燒鵝片，期間限定售完即止。

價錢貴過人・口味無特色 為何Starbucks每年堅持賣月餅？​​​​​​【​見下頁

政府政策如何助中小企於疫情後再出發？ 商務及經濟發展局局長邱騰華話你知！

【持續更新】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間 <<< 最新情報請 Bookmark

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→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

Photo：pizzahut.hk@facebook、鏞記酒家@facebook

撰文 : 鍾采餘

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