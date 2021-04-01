4 月 1 日愚人節終於到來，商家借愚人節把握商機藉機宣傳。最近網上瘋傳鏞記酒家燒味部出現大量 Pizza 盒，暗藏玄機？鏞記酒家發帖文公布賣下關子留待今日真有此事，絕非移花接木，的確並非愚人節笑話。

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鏞記酒家昨晚（31 號）於 Facebook專頁發帖，「澄清」鏞記燒味部出現大量薄餅外賣盒，並呼籲網民密切留意 4 月 1 日公布。今日（1 號）鏞記酒家與香港必勝客 （Pizza Hut） 先後在其 Facebook 專頁公布限量發售新批資訊，愚人節成功引起話題，創造新商機。

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鏞記酒家與香港必勝客聯手推出混合薄餅星級新品，名為「必勝 x 鏞記氣派非凡巧手精湛無可匹敵炭火飛天燒鵝批」配上鏞記金牌燒鵝片，期間限定售完即止。

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Photo：pizzahut.hk@facebook、鏞記酒家@facebook