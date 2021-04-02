【管理Tips】Amazon將倉庫工作變遊戲化　用錯方法隨時有適得其反

讓工作更好玩，能提升員工的工作效率嗎？亞馬遜（Amazon.com）正擴大早年推出的「倉儲工作遊戲化」計劃，透過玩樂來競爭獎勵，鼓勵員工做得更好。但有專家指，工作遊戲化隨時會令工作變得乏味。

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亞馬遜 2019 年推出「倉儲工作遊戲化」，當中有 6 款只能在工作間才能玩的街機小遊戲。例如《Mission Racer》遊戲中，員工揀貨到特定位置的行為，轉變成車輛於賽道移動，揀貨愈快表示在遊戲的車速愈快，能贏出遊戲。

員工可以利用遊戲表現換取「swag buck」的亞馬遜貨幣，借此換取 T 恤和水樽等公司產品。

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▲ 亞馬遜 (Amazon) 正擴大早年推出的「倉儲工作遊戲化」計劃，透過玩樂來競爭獎勵，鼓勵員工做得更好。

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不過美國遊戲設計師 Jane McGonigal 提醒，遊戲競爭性太強甶反而會阻礙效率，故需更密切地觀察遊戲帶來的改變。她指，在短的時間內，競爭可以帶來愉悅，一旦員工發現自己表現總是被同事超越，可能反而失去工作動力，適得其反。

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Photo：Amazon、PYMNTS.com