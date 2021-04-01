【菠蘿之亂】台灣鳳梨搶贏日本士多啤梨？日超市水果營業額增 1.5 倍

中國在 3 月初禁止台灣鳳梨入口，反而讓鳳梨在日本掀起搶購潮。但在「鳳梨熱潮」之下，當造的日本士多啤梨銷情卻受到影響，有超市就靠售賣台灣鳳梨令水果銷售增加 1.5 倍。

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日本連鎖超市 BELX 的蔬果商品部課長小川能弘表示，台灣鳳梨「連心都能吃」的特色，令其在日本銷情暢旺。他又指，拜台灣鳳梨所賜，現時 BELX 整體水果營業額增長 1.5 倍。

適逢現時是日本士多啤梨的銷售期，銷情未如理想，但台灣鳳梨營業額卻創新高，彌補公司的損失。BELX 上季售出台灣鳳梨近 7,000 箱，本季目前預計可能賣出超過 20,000 箱，希望能確保貨源充裕。BELX 正考慮舉辦台灣蔬果特賣會，除了鳳梨，芒果、香蕉等會一併銷售。

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▲ BELX 的蔬果商品部課長小川能弘表示，台灣鳳梨「連心都能吃」的特色，令其在日本銷情暢旺。

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台灣貿易中心東京事務所所長陳英顯接受訪問時表示，今年台灣的鳳梨知名度大增，目前供不應求，可能在 4 月供貨較穩定後才買到。他指，貿易中心會跟進口商合作，會進行長期消費市場推廣工作，有日本超市業者表示顧客當中有 8 成是首次購買鳳梨，所以市場潛力還很大。

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Photo：sunbelx、t-mizo