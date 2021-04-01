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【菠蘿之亂】台灣鳳梨搶贏日本士多啤梨？日超市水果營業額增 1.5 倍

商管策略 16:23 2021/04/01

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中國在 3 月初禁止台灣鳳梨入口，反而讓鳳梨在日本掀起搶購潮。但在「鳳梨熱潮」之下，當造的日本士多啤梨銷情卻受到影響，有超市就靠售賣台灣鳳梨令水果銷售增加 1.5 倍。

傳因含瘦肉精禁鳳梨酥入口中國 台灣農委會：查無此事見下頁

日本連鎖超市 BELX 的蔬果商品部課長小川能弘表示，台灣鳳梨「連心都能吃」的特色，令其在日本銷情暢旺。他又指，拜台灣鳳梨所賜，現時 BELX 整體水果營業額增長 1.5 倍。

適逢現時是日本士多啤梨的銷售期，銷情未如理想，但台灣鳳梨營業額卻創新高，彌補公司的損失。BELX 上季售出台灣鳳梨近 7,000 箱，本季目前預計可能賣出超過 20,000 箱，希望能確保貨源充裕。BELX 正考慮舉辦台灣蔬果特賣會，除了鳳梨，芒果、香蕉等會一併銷售。

【財來自有Fund】一文睇晒最新中小企資助/貸款 找出目標計劃無難度見下頁

BELX 的蔬果商品部課長小川能弘表示，台灣鳳梨「連心都能吃」的特色，令其在日本銷情暢旺。

台灣鳳梨日本銷情旺！網友製「鳳梨售賣地圖」助農民見下頁

台灣貿易中心東京事務所所長陳英顯接受訪問時表示，今年台灣的鳳梨知名度大增，目前供不應求，可能在 4 月供貨較穩定後才買到。他指，貿易中心會跟進口商合作，會進行長期消費市場推廣工作，有日本超市業者表示顧客當中有 8 成是首次購買鳳梨，所以市場潛力還很大。

屏東鳳梨外銷日本可望增至600公噸 台灣疫情下振興本土農業有法見下頁

政府政策如何助中小企於疫情後再出發？ 商務及經濟發展局局長邱騰華話你知！

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Photo：sunbelx、t-mizo

撰文 : 廖淑瑩

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