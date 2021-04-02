「蜜月期」完結？Google・Amazon停WFH　預計秋季回辦公室上班

2020 年新冠肺炎疫情高峰期間，科技大廠 Google 最先鼓勵員工在家工作（WFH），推行遙距辦公政策。最近兩大美國電子商貿巨頭 Google 和Amazon.com（亞馬遜） 宣布，預計秋季結束居家工作安排。

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外媒報道， Google 宣布更改員工在家工作的政策，要求員工於今年 9 月 1 日重返美國辦公大樓，並逐步有限讓員工重返辦公室上班，前提是新冠肺炎疫情確診數字回落及疫苗持續供應。

Amazon.com 原定員工將在 6 月 30 日重返辦公室，但具體時間因應國家或地區不同，並考慮新冠肺炎疫情確診數字和疫苗接種率，將逐步讓僱員重返辦公大樓，預計大多數員工秋季回辦公大樓。

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最近 Amazon.com 發表聲明，計劃重回以辦公室中心企業文化，並認為面對面工作能夠有效率進行開發、合作和共同學習。然而，Amazon.com 辦公室大樓內的商店及餐廳將會重新啟市。

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