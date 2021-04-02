  • 28°C
香港時間 : 2021402日 (週五) 11:15
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

「蜜月期」完結？Google・Amazon停WFH　預計秋季回辦公室上班

業界頭條 10:48 2021/04/02

分享：

2020 年新冠肺炎疫情高峰期間，科技大廠 Google 最先鼓勵員工在家工作（WFH），推行遙距辦公政策。最近兩大美國電子商貿巨頭 Google 和Amazon.com（亞馬遜） 宣布，預計秋季結束居家工作安排。

【在家工作】好想回公司上班？調查：8 成打工仔想每周 2 日 WFH​​​​​​【​見下頁

外媒報道， Google 宣布更改員工在家工作的政策，要求員工於今年 9 月 1 日重返美國辦公大樓，並逐步有限讓員工重返辦公室上班，前提是新冠肺炎疫情確診數字回落及疫苗持續供應。

Amazon.com 原定員工將在 6 月 30 日重返辦公室，但具體時間因應國家或地區不同，並考慮新冠肺炎疫情確診數字和疫苗接種率，將逐步讓僱員重返辦公大樓，預計大多數員工秋季回辦公大樓。

【財來自有Fund】百分百政府擔保貸款 利息僅2.75厘最多借500萬【見下頁

    點擊圖片放大
    +2

【WFH後遺症】長期在家工作變「Zoom疲勞」？研究：壓力比回公司見面開會更大​​​​​​見下頁】​

最近 Amazon.com 發表聲明，計劃重回以辦公室中心企業文化，並認為面對面工作能夠有效率進行開發、合作和共同學習。然而，Amazon.com 辦公室大樓內的商店及餐廳將會重新啟市。

【在家工作】開Zoom 一秒「屏閉」家中亂局 IKEA 推虛擬家居背景貼圖 （多圖）見下頁

政府政策如何助中小企於疫情後再出發？ 商務及經濟發展局局長邱騰華話你知！

一文看清：連鎖商戶小店優惠及最新口罩供貨情況即日【不斷更新】  <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

盡覽香港企業銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

Photo：dorombach、mazn@Flickr、wikimedia、Pexels

撰文 : 鍾采餘

相關文章

【夕陽行業】疫情打擊・年輕一代拒接手　68 年歷史瓷莊無奈結業
2021/03/31
【夕陽行業】疫情打擊・年輕一代拒接手　68 年歷史瓷莊無奈結業
【SME學堂】童年回憶消失？玻璃樽可口可樂第二季停產　推新包裝搶環保商機
2021/03/31
【SME學堂】童年回憶消失？玻璃樽可口可樂第二季停產　推新包裝搶環保商機
【SME學堂】換個顏色令Google 賺多 10億！大品牌如何靠「玩色」賺更多？
2021/04/01
【SME學堂】換個顏色令Google 賺多 10億！大品牌如何靠「玩色」賺更多？
人才管理 僱員培訓 電子商貿 疫情 在家工作 科技行業 新冠肺炎疫情

下一篇文章

【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【即日不斷更新】

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選 更多

【疫市直擊】一文看清2021年展覽活動舉行實況（持續更新）
【疫市直擊】一文看清2021年展覽活動舉行實況（持續更新）
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【遙距營商計劃】政府加碼到19億！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【遙距營商計劃】政府加碼到19億！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣