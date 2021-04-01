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Good Mask 玉桂狗 Cinnamoroll 限定版 Lv3 口罩售 $110 盒

行內熱話 16:19 2021/04/01

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香港口罩廠 Good Mask 即時推出玉桂狗 Cinnamoroll 限定版口罩。
                                                            
【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠

事實上， Good Mask 早前亦有推出玉桂狗 Cinnamoroll 口罩，今次新推出的為限定版。口罩採用淺藍色為主色，再加上玉桂狗圖案，設計更可愛精美。此款口罩已在官網和沙田一田超市發售，售價為 $110/30 個。

【其他內容】【一盒齊 5 色】型格春夏! Protector Daily COLOR RESORT 口罩粉色潮攻  
 

    點擊圖片放大
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    +2

Goodmask 口罩規格

-成人175*95mm / 160*95mm

-BFE, PFE, VFE >99%

-ASTM Level 3

-EN14683 type II R

-30片獨立包裝

售價:$110 盒

口罩購買連結<<<  

【其他內容】 附購買連結! 日本製造超快適口罩 售 $20 包 另有多款其他日本口罩發售

【其他內容】 平過平面款! 韓國製造 K NURI KF94 四層立體口罩 售 $98/50個

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

撰文 : 張文啟

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