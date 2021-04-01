Good Mask 玉桂狗 Cinnamoroll 限定版 Lv3 口罩售 $110 盒

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香港口罩廠 Good Mask 即時推出玉桂狗 Cinnamoroll 限定版口罩。
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事實上， Good Mask 早前亦有推出玉桂狗 Cinnamoroll 口罩，今次新推出的為限定版。口罩採用淺藍色為主色，再加上玉桂狗圖案，設計更可愛精美。此款口罩已在官網和沙田一田超市發售，售價為 $110/30 個。
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Goodmask 口罩規格
-成人175*95mm / 160*95mm
-BFE, PFE, VFE >99%
-ASTM Level 3
-EN14683 type II R
-30片獨立包裝
售價:$110 盒
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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。
撰文 : 張文啟