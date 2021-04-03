【疫市營商】玩轉 O2O 銷售點增數倍　港式奶茶一樣可走精品路線

有主打 O2O（Online-to-offline）市場的港式奶茶憑藉可持續包裝、穩定品質和獨特口味深受港人歡迎。由於經營模式較有彈性，經營受新冦肺炎疫情影響較少，最近 3 個月其銷售點更增加數倍。

手工港式奶茶品牌「山浪」聯合創辦人梁銘倫 （Alex）說：「之前有幸於 2019 年的奶茶比賽獲獎，繼而就萌生了營運 O2O 產品的念頭。以往在茶餐廳飲奶茶，某種程度好像賭博，要跌跌撞撞地找好飲的奶茶。而透過 O2O，消費者便可以隨時隨地買到我們的產品，穩定地品嚐到得獎奶茶的風味。」

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梁銘倫表示，精品咖啡近年大行其道，消費者對生活品質追求愈來愈高，然而手工奶茶方面依然空白。年輕人固然不肯入行製作奶茶，老師父比較堅持傳統，少有做產品、飲用或在購買體驗方面創新。

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梁銘倫續稱，港式奶茶不像國外紅茶般有大量研究與文獻，連沖泡方式皆由師父口耳相傳，為了還原味道，他花費了大量時間研究。

梁銘倫解釋：「奶和茶在凍和熱都有不同反應，以採用煉奶的『茶走』為例，大部份茶餐廳都只提供熱飲。我們就打破傳統以不同的茶葉和獨特的沖泡方式做出了凍飲版本『茶走』，希望可以帶到全新體驗給用戶。」

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山浪奶茶全線產品皆為玻璃樽裝，各零售點都支持回收旗下的玻璃樽，非常環保。品牌近年愈來愈受歡迎，銷售點在近 3 個月多了數倍共 30 多個，梁銘倫說：「疫情下消費者少了堂食，變相又多了人買我們的產品回家飲。O2O 的好處是生意靈活，外在環境影響較少。希望未來能有更多人能夠試到我們的產品，甚至可以將這種香港引以為榮的飲品推到國外。」

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