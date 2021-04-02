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【疫市直擊】恢復晚市堂食洗碗工場未受惠　夥同行共用送貨車隊自救

商管策略 12:25 2021/04/02

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新冠肺炎疫情持續蔓延，餐飲業衍生洗碗工場新興行業，卻處於水深火熱之中。早前政府放寬晚市堂食餐飲業，經濟不景餐廳開源節流，連累洗碗工場定單量大減。有經營者坦言，恢復晚市堂食對生意幫助不大。

【疫市營商】網上「關注」變實體生意 芫荽燒賣粉麵套餐吸年輕食客​​​​​​見下頁】​

政府「解禁」食肆晚市堂食等社交距離措施，可惜部分洗碗工場生意卻不似預期。洗碗易聯合創辦人時景怡（Ann）表示，現時茶餐廳客戶佔多數，有部份餐廳客戶透露，他們採取轉用外賣餐具，甚至安排樓面職員兼營洗碗一職等策略，以應對疫情。

時景怡又指，最近放寬晚市堂食公司生意幫助不大，故跟其他洗碗工場合作，共用運輸車隊節省運輸成本。新冠肺炎疫情期間整體生意下跌約 8 成，高峰期逾 300 箱，現在一日平均約 150 至 160 物流箱下跌近一半，並外判物流公司負責作後備配給。

【取Fund攻略】申請資助前諗一諗　先問自己4個關鍵問題【見下頁

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晚市重開樓上餐廳生意未回復 轉攻 「飛機餐」到會補收入見下頁

「洗碗易」營運 8 年，時景怡又說，最初投放近 120 萬資金開設洗碗工場，為節省資源自設車隊送貨，開業至今 6 至 7 成熟客仍然使用公司服務。公司按物流箱數量收費，新冠肺炎疫情下部分餐廳客戶貨量縮減至兩箱，因貨量少採取隔日交收，節省公司物流費。

運輸物流、廠房工場管理及招聘人手面對難題。時景怡又稱：「經營洗碗工場最大困難面對餐廳客戶，認為招聘洗碗工可身兼多職，加上從未使用洗碗工場的餐廳會沒有安全感，現時該行業開始普遍，餐廳也慢慢接受至少不用解釋洗碗工場流程。」現時餐廳客戶著重對比洗碗工場優惠「講價」，所以生意亦不易做。

時景怡表示，開業至今 6 至 7 成熟客仍然使用公司服務。

中小型餐廳難頂限聚令 執靚午市餐牌谷外賣突圍​​​​​​【​見下頁

至於招聘人手方面。時景怡又說，疫情下不少人致電查詢，多數集中外籍人士，例如尼泊爾人或年紀偏大人士願意入行，他們認為洗碗工場工作較餐廳打工輕鬆，因無須面對顧客且自由度較高。

政府政策如何助中小企於疫情後再出發？ 商務及經濟發展局局長邱騰華話你知！

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撰文 : 鍾采餘

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