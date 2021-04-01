【SME學堂】換個顏色令Google 賺多 10億！大品牌如何靠「玩色」賺更多？

只要為品牌換個選顏色，隨時為企業賺更多？科技公司 Google 就透過改變「顏色」，成功吸引用戶注意，而一些知名品牌也將「顏色」成為行銷策略，從而獲利。

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品牌要吸引顧客，「顏色」是十分重要。在色彩市務推廣學上有「7 秒鐘色彩理論」，是指消費者選擇商品時，最多只要花 7 秒，就可以確定對其是否有興趣。其中，「色彩」影響大腦高達 67%，成為人們對於評價商品好感度的重要因素。

根據國際流行色協會調查，在不增加成本的基礎上，透過改變顏色可以為產品帶來 10 至 25% 的附加價值，為企業和商家帶來更多利潤。一些「顏色」也成為品牌的代表，例如 Tiffany 的藍 、可口可樂的紅、愛馬仕（Hermès）的橙、星巴克的綠、麥當勞的黃，都成為品牌的重要記認之一。

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Google 為了提升廣告效益，因而成立調查小組判斷「哪種顏色最受用戶歡迎」。曾任 Google 品牌行銷方案總監的 Dan Cobley 表示，他們分別在 Gmail 和搜尋引擎發布相同的廣告，結果 Gmail 的廣告點擊表現較好，原因在於兩者廣告標題的「藍色陰影不一樣」。於是，他們在 41 種色調中進行測試，發現略帶紫色調的藍色，最容易刺激用戶點擊廣告。因此，Google 在 2013 年將搜索結果的標題套用成藍色，最後獲利增加 2 億美元。

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Photo：unsplash、Tiffany & Co.、星巴克咖啡同好會