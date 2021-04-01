【SME學堂】非愚人節惡搞！Sony 63年來再改名 凸顯業務多元化

今日雖然是愚人節，但日本跨國綜合企業索尼（Sony）選擇在 4 月 1 日正式更改公司名稱：由 Sony Corporation 改為 Sony Group Corporation，是品牌事隔 63 年再次改名。

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早在去年的股東大會上，索尼已決定在 2021 財年起使用新名。社長吉田憲一郎當時解釋，改名是希望品牌可以發揮業務組合的多樣性。品牌名稱是在 1958 年由東京通信工業改名成「Sony」，該詞來源於拉丁語的「sonus（聲音）」，還有當時流行的「sonny boy」（可愛男孩）和「sonny（小男孩）」兩個詞語，最終組合成了「Sony」，據悉當中的意思是年紀小而活潑頑皮的小男孩。

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▲ 公司今日起正式改名為Sony Group Corporation。

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索尼除了發展祖業電子業務，業務範圍遍及音樂、電影、金融、遊戲等，近年更開始涉足動畫領域。不過電子遊戲產品仍然是公司收入支柱。據《AllTopEverything》統計 2020 年 10 大最賺錢的遊戲公司中，Sony 憑著 PS5 遊戲主機和遊戲工作室的產品，令純遊戲收入高達 250 億美元，幾乎是排名第二位騰訊的 1 倍。

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Photo：Sony、Fuchsia