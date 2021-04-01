【捱不到奧運】疫情加奧運無遊客觀戰夾擊　阪急阪神 4 酒店陸續結業

新冠肺炎疫情肆虐，加上今年 7 月舉行的東京奧運不招待海外觀眾，令日本酒店業收入大減。其中阪急阪神第一酒店集團宣布，集團旗下 4 間酒店，包括受港人歡迎的大阪新阪急酒店（Hotel New Hankyu Osaka） 、大阪梅田OS酒店（Osaka Umeda OS hotel）等，將於今年起陸續結業。

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據集團聲明指，受新冠肺炎疫情影響導致酒店的需求減少，因此決定關閉集團旗下 4 間酒店。當中大阪梅田 OS 酒店（Osaka Umeda OS hotel）、第一酒店新館（Dai-ichi Hotel Annex）將會在今年起陸續結束營業。至於大阪新阪急酒店和千里阪急酒店，分別於 2024 年及 2025 年底結業。

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新冠肺炎疫情打擊旅遊業，有指日本政府計劃推出疫苗護照計劃，為重啟旅遊業做好準備。《日經新聞》報道，當局計劃下月推出流動應用程式，程式中將會列出市民的新冠病毒檢測陰性證明，以及疫苗接種證書，供市民到海外旅遊時作為疫苗護照使用。

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政府政策如何助中小企於疫情後再出發？ 商務及經濟發展局局長邱騰華話你知！

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