第三批新設計! Sanrio 可愛圖案港產口罩 特價售 $85 盒

Sweet Magic 發售發售第三批 Sanrio 圖案口罩。



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Sweet Magic 正發售第三批 Sanrio 圖案口罩，印上全新卡通包括 : 布甸狗、My Melody、Sanrio Characters 、Keroppi 和 OSARUNOMONKICHI。口罩採用 Level 2 規格，一盒 30 個獨立包裝，全香港製造，尺寸有大、中、小碼選擇。一盒售價為 $85，售價比 Sanrio 專門店為平。口罩預計 6 月發貨。



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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。