醫生專業之選! 美國 HALYARD 外科醫用 Level 3 口罩 平售 $80/50 個

K Kwong 在自己 Facebook 專頁推介美國 HALYARD 外科醫用口罩。



【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠

來自美國的 HALYARD 是醫生專業之選。這款 HALYARD 外科醫用口罩是 Level 3 高防規格，為成人橙色口罩，一盒 50 個售 $80，但要一次購買 2 盒。但注意這款口罩是綁帶設計，使用上或較麻煩。K Kwong 指，買家在專頁購買留言後，就會轉交代理跟進。



【其他內容】【一盒齊 5 色】型格春夏! Protector Daily COLOR RESORT 口罩粉色潮攻

▼ 點擊圖片放大 +3 +2



口罩購買連結<<< (留言訂購)



【其他內容】 附購買連結! 日本製造超快適口罩 售 $20 包 另有多款其他日本口罩發售



【其他內容】 平過平面款! 韓國製造 K NURI KF94 四層立體口罩 售 $98/50個



購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。