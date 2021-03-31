又一品牌消失!? Onkyo 宣布無法解決破產問題 將被東京股市除牌

隨著時代改變，一些有名的影音品牌都面臨各種挑戰，甚至陷入困境。日本 Onkyo 安橋今日發生公告，表示公司無法解決破產問題，因暫時無力償還當中的 23.19 億日元債務，預定將 7 月底在東京股市中除牌。



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安橋表示，在 2021 年 3 月結束的財政年度中，公司無力償還當中的 23.19 億日元債務，因違反了東京證券交易所的標準，所以預計在今年 7 月底左右除牌。安橋在除牌之前，股票仍可正常買賣，在除牌之後，公司股東的權利將保持不變。現時安橋預計淨虧損為 59.8 億日元。

安橋成立於 1946 年，是一間跨國電子公司，專門生產高檔家庭影院和音響設備，包括接收器、環繞聲音揚聲器和其他可攜式設備。不過隨著智能手機崛起，安橋多年前已開始出現財政問題，業績持續惡化，透過跟其他品牌合作、OEM 等方法亦仍未能解決狀況。



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