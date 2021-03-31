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食正鳳梨熱! 同舟鳳梨圖案口罩 $39 包/20 個

行內熱話 18:32 2021/03/31

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香港口罩廠同舟表示，正開賣鳳梨圖案口罩。
                                                          
【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠

近來香港掀起鳳梨熱潮，因此同舟就利用此大熱 item 印在口罩上，推出鳳梨口罩。口罩支援 3E>99% 防護，香港製造，售 $39/20 個。

同舟口罩規格

- 尺寸：成人(175x95mm) / 女士及中童(145x95mm)
- BFE & PFE & VFE > 99%
- 香港無塵間口罩工廠內生產及使用固定優質物料同原材料
- 香港製造
- 每包 20 個口罩
- 售價：$39 / 包

【其他內容】【一盒齊 5 色】型格春夏! Protector Daily COLOR RESORT 口罩粉色潮攻  

    點擊圖片放大


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【其他內容】 【附購買連結】日本製造超快適口罩 售 $20 包 另有多款其他日本口罩發售

【其他內容】 【平過平面款?】韓國製造 K NURI KF94 四層立體口罩 售 $98/50個

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

撰文 : 張文啟

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