食正鳳梨熱! 同舟鳳梨圖案口罩 $39 包/20 個

香港口罩廠同舟表示，正開賣鳳梨圖案口罩。



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近來香港掀起鳳梨熱潮，因此同舟就利用此大熱 item 印在口罩上，推出鳳梨口罩。口罩支援 3E>99% 防護，香港製造，售 $39/20 個。



同舟口罩規格



- 尺寸：成人(175x95mm) / 女士及中童(145x95mm)

- BFE & PFE & VFE > 99%

- 香港無塵間口罩工廠內生產及使用固定優質物料同原材料

- 香港製造

- 每包 20 個口罩

- 售價：$39 / 包



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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。