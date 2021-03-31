香港製造 MaskX 口罩 將推買一送一優惠

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香港口罩廠 MaskX 表示，正推出買一送一優惠。
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Mask X 在佐敦新開的概念店正式試業，所以推出開業優惠。優惠詳情:
時間:星期六 (4月3日)
優惠項見 :成人口罩買一送一 ( 名額100個)
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Mask X 佐敦概念店
地址：彌敦道190號路口地下B1舖
營業時間：星期一至日 (11AM-9:30PM)
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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。
撰文 : 張文啟