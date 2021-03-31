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【5G商機】針對垂直行業應用　香港電訊 5G SA 車聯網測試

數碼轉型 18:27 2021/03/31

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香港電訊（HKT）宣布已部署網絡切片的 5G 獨立網絡（Standalone；SA）架構，並已在車聯網（C-V2X）應用試行，可針對垂直行業應用。

香港電訊宣布用 5G SA 網絡及網絡切片技術在公路上試行車聯網（C-V2X）應用，並指出是香港首次將 5G SA 技術應用於垂直行業上。據知，今次項目是 C-V2X 上的應用，連接 5G 網絡切片以提升城市道路安全。

中小企期待 5G 科技應用　消費者覺得易用最重要見下頁

今次測試於早前進行測試，香港電訊表示，車輪由香港科學園行駛至沙田市中心，全長 14 公里，在沿途的交通燈及道路燈柱上安裝 C-V2X 的路旁設備（road side unit；RSU），為已安裝在車內的車載設備（on-board unit；OBU）提供實時交通資訊。

【財來自有Fund】一條片睇晒百分百擔保特惠貸款　廠商會：甘露助絕處逢生見下頁

（左起）HKT無線業務策略及核心網絡主管黃錦恒、工程部董事總經理林榮執；應科院署理聯席行政總裁兼首席營運總監司徒聖豪、署理聯席行政總裁兼首席科技總監許志光、通訊技術副總裁莊哲義。

政府政策如何助中小企於疫情後再出發? 商務及經濟發展局局長邱騰華話你知！

香港電訊表示， 5G SA 網絡具備技術優勢，專屬網絡切片可確保超高速及超低延遲的數據傳輸，可滿足關鍵通訊需要，其高服務水平，可適用於多個不同的垂直應用，包括自動駕駛、智能醫療保健、虛擬實境（VR）/擴增實境（AR ）/360 超高清（UHD）短片服務，以及雲端遊戲等。

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撰文 : 彭振濠

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