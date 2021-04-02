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【逆境自強】不怕疫倩收入跌過半！ 美容院轉健康產品網銷平台

商管策略 08:46 2021/04/02

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新冠肺炎疫情重創市道，有美容院被勒令停業，很多生意無以為繼，有人鞠躬退場，也有毅然轉型求存。有美容服務店開辦網購平台，專營疫情裏需求較大的零食、家電等的產品，生意節節上升，不但開設實體店擴張規模，更為美容院產品開拓新的銷售渠道。

銜頭還值錢嗎？茶飲店店員獲賜名「調飲師」見下頁

Lifebuy 生活購聯合創辧人 Momoko Cheung，原先在銅鑼灣經營美容護膚產品的樓上舖，店舖兼營美容業務，熟客美容後通常也會購買其他產品，開業 5 年來生意一直不俗。

可惜社運、新冠肺炎疫情打擊經營環境，限聚令實施期間美容院停業近 5 個月，連鎖反應下生意跌近 6 成，業主又不願減租，營運面臨極大壓力。

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租田親種原材料不求人　老師轉職創有機濕疹膏品牌見下頁

與其靜待新冠肺炎疫情過去，Momoko 決定主動出擊，開網店捉緊商機。在 2020 年 7 月，她跟數名朋友合夥創辦生活用品網店，除了賣產品外，亦透過直播帶貨增加營業額。其產品款式全以針對疫下市場為主，包括：零食、小型煮食電器、養生飲品、針對身心靈健康等等產品。

Momoko 說：「市民在疫情裏多了時間留在家裏，更加容易陷入負面情緒，故線香之類的能安神的產品會有市場；跟心靈健康有關的實體店很多時因為環境氣氛關係，客戶都不太樂意進入，反而網店會能夠更易打開相關市場。」

補習平台疫情轉型　推專用互動平台營業額升3成見下頁

「Lifebuy 生活購」的生意在半年裏穩步上升，對比 3 個月前營業額上升近 3 成，Momoko 今年 3 月在荔枝角樓上舖開設實體店「反擊」。她說：「新冠肺炎疫情裏網銷競爭極大，香港又發生不少網購相關的騙案，令香港人回頭光顧實體店。事實上，部分客人都會要我們先拍店舖照片讓他們放心，又有客人付款後想到實體店交收，可見市場離不開實體店的。我們就順應消費者的訴求，加大投資開實體店。我們對實體店的業務是樂觀的，亦看到件事是一路變好。同時網店對我的美容產品業務來說，也能夠作為又新又有效的銷售渠道。」

政府政策如何助中小企於疫情後再出發？ 商務及經濟發展局局長邱騰華話你知！

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撰文 : 陳文政

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