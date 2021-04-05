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【疫市營商】圍巾印QR Code 秒變旅遊地圖 　港年輕設計師聯乘拓「藍海」

商管策略 13:15 2021/04/05

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二維碼（QR Code）已融入日常生活，購物和乘車都可以見到它的身影。兩位本地年輕設計師就將二維碼印在圍巾上，用家只要掃描圍巾上的二維碼即可取得旅遊資訊。兩人亦透過聯乘策略，為地圖圍巾開拓新市場。

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地圖圍巾系列「DiSCARVERY」由設計師江德華（Walter）及劉婉婷（Jessica）創立，以香港、巴黎、紐約等 6 個地方的地圖為主題。劉婉婷表示，旅行時大家都會拿著紙本地圖，「但作為時裝設計師，這個動作好唔型。」因此想到將地圖印在圍巾上，並在其中加入二維碼。用家只要以智能手機掃描圍巾上的二維碼後，即可取得當地的旅遊資訊。

不過，要將二維碼印在圍巾上有難度。劉婉婷解釋，羊絨（Cashmere）布料的質地跟紙張不同，要在布料上加上二維碼，需要留意其尺寸、顏色等，因此花上不少工夫。

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要令產品有更多人認識，也是設計師最「頭痛」之處。江德華則以聯乘策略，為「DiSCARVERY」開拓新市場。他指，今年農曆新年曾與本地酒店合作，將地圖圍巾變成賀年手挽袋。

江德華表示，聯乘可以增加產品知名度，現時圍巾已售出約 3,000 條。至於未來，他期望在 1 至 2 年內能夠與 10 至 20 個機構合作。

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撰文 : 廖淑瑩

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