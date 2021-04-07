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【疫市營商】展覽停．海外定單減少 印刷商轉接本地定單尋出路

商管策略 11:15 2021/04/07

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新冠肺炎疫情打擊各行各業，印刷業也大受影響。有本地印刷商因展覽停辦和海外定單減少，轉接本地公司定單，甚至為餐廳生產外賣盒，為公司開拓不同市場。

增收入兼貫徹環保牌理念 港產竹製品變身拓郊遊市場 見下頁

紅昇印刷公司負責人吳玉英從事印刷行業 20 多年，公司生產包裝盒、紙袋等，專門接收外國定單，當中不乏施華洛世奇（Swarovski）、利奧尼達斯（Leonidas） 、蘭蔻（Lancôme）等知名品牌。不過，新冠肺炎疫情下全球經濟受影響，令外國企業的在開支方面比以往謹慎。

吳玉英表示，近年外國企業「開價」較低，令印刷公司要拓展其他市場幫補收入，其中本地市場是公司近年專注的範圍，「本地企業要求快靚正，而且快付費」，認為這些定單更「好做」；該公司最近為活動策劃公司、餐廳等，生產紙風車、皮影戲道具和餐盒等。

【取Fund攻略】申請資助前諗一諗　先問自己4個關鍵問題見下頁

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日本KOSE拒華麗包裝 捨棄塑料紙袋包裝吸年輕客見下頁

香港出名租金高、人工貴，這也令吳玉英決定在 2005 年搬到深圳設廠。她解釋，中國勞工薪金比香港低，而且廠房面積大，印刷比香港更方便。

對於政府近年不斷提倡廠商到東南亞設廠，吳玉英多年前曾到越南視察，發現當地對印刷業的規管較多，加上資源不足，令她放棄在當地設廠。她認為，東南亞雖然是新市場，但未必每個行業都適合於當地設廠。

地產霸權？網購才是致命傷 利東街家庭式喜帖小店：做得幾耐就幾耐見下頁

政府政策如何助中小企於疫情後再出發？ 商務及經濟發展局局長邱騰華話你知！

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Photo：捷可印

撰文 : 廖淑瑩

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