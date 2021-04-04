【疫市營商】團隊機構培訓疫下零生意　轉搞家庭露營地周末假日爆場

▲ Master Adventure 先峰歷奇在疫情裏成功轉型。

限聚令打擊不同行業，有針對商業、教育界的團隊歷奇培訓統籌公司生意在新冠肺炎疫情下跌至零，毅然轉型為露營營地並專做家庭客，服務竟然大受歡迎，每個假日都預約爆滿。

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「Master Adventure 先峰歷奇」營地位於元朗。創辦人 Kary Chu 說：「公司在 2006 年成立，主要承包各項活動，例如和康文署合作做一些地區性嘉年華。 大約 2010 年我們開始承接企業歷奇培訓，又會跟中小學、大專院校等合辦歷奇培訓營。除了會在我們的營地進行活動外，我們偶然都會到學校舉辦活動，1 個月有時能夠做到 10 宗工作，生意不錯。」

可惜新冠肺炎疫情嚴重打擊營運，家居工作、停課夾擊下生意一度跌至零。Kary 當機立斷，決定在 2020 年 2 月開始轉型，BULA Adventure Base 就此應運而生。

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BULA Adventure Base 在七萬多平方呎的草地營地和紅磚燒烤爐，針對家庭客戶將場地改成為露營營地，這個可以容納百多人（新冠肺炎疫情期間上限為 60 人）的營地在半年內愈來愈受歡迎，冬天開始就經常預約爆滿，近期不單假日需要預約，連平日也有不少客人。

Kary 說：「可能與香港人無法出境旅行有關，很多人都想出外走走，去大自然呼吸新鮮空氣輕鬆一下。我們的客源都比較廣泛，除了年青一代外，一些叔叔姨姨，退休人士都有來露營。現在營地的收入雖然比不上之前，但最少做到收支平衡，有望順利渡過疫情。」

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