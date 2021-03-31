玻璃樽裝「可口可樂」陪伴不少香港人成長。不過可口可樂生產商太古宣布，可口可樂、雪碧、玉泉忌廉味汽水等其他系列汽水的玻璃樽裝，將於今年第二季開始停產。品牌預告，2022 年會推出新包裝，將會引入更多環保元素。

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太古可口可樂表示，經典玻璃樽版將於今年第二季開始「休假」，包括「可口可樂」、「零系可口可樂」、「雪碧」、「芬達」及「玉泉」玻璃樽汽水將暫時停產，廠房期間會繼續推出罐裝及膠樽裝汽水。太古預告，新款樽裝將於 2022 年登場，設計會加入更多環保元素，可以回收重用之餘，亦會採用再生玻璃物料，令樽身更輕巧。

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可口可樂目前擁有 4,000 多種在全球銷售的產品，例如日本可口可樂每年新推出的單品（SKU）近 100 個，但日本的飲品市場早已飽和，消費者也早已培養出對產品力本身的關注習慣。因此，緊抓住消費者的需求並持續改進產品，便是日本可口可樂的核心驅動力。

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Photo：可口可樂