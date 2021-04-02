【疫市營商】到處限聚無地方溫書？補習社推收費自修室計劃推廣品牌

▲ 疫情下學生難找到能安靜溫習的地方。

公開試將至莘莘學子忙於溫習，但自修室、圖書館的開放時間受新冠肺炎防疫措施影響，學生無處溫書。有補習社推出自修室計劃，除方便學生外亦能同時推廣自家品牌。

位於銅鑼灣的慧理教育（For You Education）創辧人 Terry Lo 表示，公開試 5 月開始陸續開考，學生現正密鑼緊鼓備試，可是由於社交距離措施，公營自修室沒有全部開放，公共圖書館開放時間亦縮短，學校也無法容納太多學生回校溫習，所以今年學生少了不少地方讀書。

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Terry：「有同學反映在家難以集中溫習，部分家庭亦無法提供合適的溫習環境；有學生把 coffee shop 當成自修室，但也不是很理想，畢竟是公眾地方且有衛生憂慮。我們將會推出自修室計劃，會在補習社較少人使用的時段開放校舍予同學溫習，收費樣式暫定有兩種，以每小時或是以每日計算，。定價方面也會相較便宜，主要希望能夠幫助學生。」

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是項計劃除了善用公司資源外亦能建立品牌，做到推廣效果。學生除了能在乾淨、寧靜的地方溫習外，在學習上遇到疑難也能更容易找到老師解決問題，料新計劃將有客路。

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