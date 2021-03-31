【疫市營商】丸龜製麵進軍海外市場 7月於英國開店

烏冬連鎖店丸龜製麵母公司東利多控股（Toridoll）近年積極拓展海外市場。公司將於今年 7 月在英國開設首間分店，菜單亦會跟隨日本店舖，售賣肉烏冬、釜揚烏冬等食品。

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丸龜製麵將於今年 7 月在英國倫敦利物浦街車站附近開設倫敦 1 號店，據悉開店計劃原本在今年春季實行，但受新冠肺炎疫情影響，被迫延期至 7 月開幕。店舖除了售賣肉烏冬、釜揚烏冬等招牌食品，也提供素食餐單，例如湯底會由魚介湯改成蔬菜湯，以迎合素食者的口味。預計每碗烏冬售價約 3.45 英鎊（約港幣 37 元）。

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▲ 東利多旗下有多個餐飲品牌業務，除了丸龜製麵，最為港人熟悉的「譚仔雲南米線」和「譚仔三哥米線」早年也被集團收購。

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東利多旗下有多個餐飲品牌業務，除了丸龜製麵，最為港人熟悉的「譚仔雲南米線」和「譚仔三哥米線」早年也被集團收購。東利多積極向外擴張，早年收購荷蘭阿姆斯特丹的亞洲菜快餐品牌「Wok to Walk」，現時在全球經營超過 1,000 間店舖，並計劃在 2025 年達到銷售額 5,000 億日圓及經營 6,000 間店舖的目標。

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Photo：譚仔三哥米線、輕旅行、S Pakhrin