【管理Tips】開會英文發言好緊張？4 大技巧提升非母語演說自信

香港是國際城市，面對外國商業合作夥伴，或任職於大企業集團開會使用英語發言。對英語非母語的人來說，通常開會時突然被要求使用英語發言，你會表現得非常緊張。

以下綜合《Forbes》歸納 4 個技巧，幫助非母語同事展開有效合作，營造良好對話環境，讓其他人對自己的英語能力充滿信心，甚至幫助你加深了解合作夥伴。

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（1）同時執行多項工作。其實除演講會議外亦能作出貢獻，例如處理會議文檔，或使用其他程式等協作工具，整時擺脫英語困擾或對自己能力缺乏信心問題，騰空更多時間讓自己思考衍生新想法。

（2）提前了解會議內容。會議策展人會預先告訴同事開會內容，需要預備甚麼演講內容，意味著做好心理準備及安排時間準備會議內容，亦能減輕他們受英語發言的焦慮。

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（3）使用簡單短語。英語短語建基於文化背景，故非母語人士未必能現解箇中意思並產生誤解，所以應該常見英語單詞和動詞運用短句。

（4）減慢語速。演講時稍微降低說話速度，看起來似乎是常識亦容易忽略，假若你是天生語速快的人，當需要放慢語速時請別人告訴你。與此同時，你也可視英語為母語的講者放慢語速。

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