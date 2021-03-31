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為推電動車福士改名Voltswagen ？公司澄清：愚人節惡搞大家開心下

商管策略 16:36 2021/03/31

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台灣早前發生「鮭魚之亂」，興起當地市民改名。這次的改名風更吹到外國。德國福士汽車決定將品牌名稱 Volkswagen 改為 Voltswagen，以顯示品牌發展電動車的決心。事件引起市場廣泛討論，公司終在官網中澄清，一切只是愚人節推廣噱頭。

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福士在 3 月 29 日在官網中發表聲明指，福士汽車會將美國公司改名為「Voltswagen」，並將產業轉向生產電動汽車。聲明中提到，新品牌名稱加入電力的計算單位「伏特」（Volts），將主打電動車，品牌 Logo 則變為淺藍色，與傳統燃油車的深藍色 Logo 作出區別。但公司發言人 Mark Gillies 昨日表示，這則改名聲明屬愚人節的玩笑。

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聲明中提到，新品牌名稱加入電力的計算單位「伏特」（Volts），將主打電動車，品牌 Logo 則變為淺藍色，與傳統燃油車的深藍色 Logo 作出區別。

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改名雖屬惡搞，但福士積極發展電動車業務倒是事實。該公司品牌 3 月中旬的 Power Day 宣布 2030 年前於歐洲設立 6 座超級電池工廠，同時宣布今年交車數目會提高 1 倍。

分析預計，福士電動車交車量最快在 2022 年將趕上特斯拉（Tesla)，兩間公司將成為電動車市場的領導者。如以手機市場比喻，特斯拉是電動車界的蘋果 （Apple），而福士則是三星（Samsung)。

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Photo：Volkswagen Newsroom

撰文 : 廖淑瑩

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