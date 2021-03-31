【SME學堂】味千拉麵去年蝕逾9200萬　競爭大・產品變化少成「拉麵始祖」老化原因？

香港「拉麵始祖」之一的日本味千拉麵，取得中國內地和香港的品牌代理權的味千（中國）控股，最近公布 2020 年全年業績，期內營業額同比減少 29% 至 18.2 億元人民幣（約港幣 21.58 億元）、虧損 7,786.8 萬元（約港幣 9,232 萬元）。經營表現轉差除了受新冠肺炎疫情影響，其產品變化少、市場競爭大，也成為味千拉麵「變老」的原因。

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味千拉麵業績慘淡，公司也在經營成本上自救。該公司 去年將經營表現欠佳的分店關閉，並採取穩健的開店策略。截止 2020 年 12 月 31 日止，味千拉麵現有 722 間分店 ， 比上年同期的 799 間減少 77 間。至於 水電、廣告、店舖管理費等其他經營開支也比上年同期減少 34.1% 至 4.2 億元人民幣。

即使開源節流，也 未能改善業績。即使 2020 年第四季疫情稍為緩和，味千拉麵的營業額也只有 2019 年同期水平的約 85%。

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▲ 產品變化少、市場競爭大，也成為味千拉麵「變老」的原因。

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市場競爭白熱化也是因素。一風堂等日式拉麵品牌紛紛進軍中國，消費者選擇多, 經營愈來愈困難。此外，味千的產品非常簡單，以日式拉麵、飯食、小食為主，多年來它產品變化不大，也成為品牌老化的原因。

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Photo：味千拉麵、Wcam