【管理Tips】有錢使得鬼推磨？馬斯克「唔收人工」反令Tesla市值大增12倍

企業高層不領薪反而令公司市值大增？Tesla 創辦人馬斯克（Elon Musk）卻做得到！該公司董事局在 2018 年為馬斯克制定「10年薪酬計劃」，當中提到馬斯克 10 年內不會領取任何薪金和獎金，但只要達成關鍵績效（KPI）便可獲得股票期權作獎勵。這種金錢以外的獎勵，反而成為員工工作的動力。

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這項「10 年薪酬計劃」分成 12 個目標，第 1 個目標市值為 1,000 億美元，隨後以 500 億美元逐級遞增，最後 1 項目標為市值 6,500 億美元。馬斯克除了要帶領公司達成市值目標，還要完成利潤目標。

如今，特斯拉市值已超越最後一項目標，等於提前 7 年完成。從 Tesla 的成長來看，高薪或者是馬斯克工作動力之一，但獎勵計劃似乎更能帶來高績效。但不論是對管理層或員工，「外在獎勵」有時或者只是最基礎的條件。

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▲ 受到內在獎賞所驅動的高層，面對工作時是最快樂、最有效率的，也較不容易離職。

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美國克拉克大學（Clark University）過去的研究顯示，最有效勉勵高層的方式是提供「內在獎賞」，如帶來學習機會、成就感、喜悅等的感受。研究指出，受到內在獎賞驅動的高層，面對工作時是最快樂、最有效率的，也較不容易離職；相反，缺乏內在獎賞的高層，對工作的滿意度最低、離職風險也最高，甚至外在獎勵不會影響他們對工作的感受，即是難以用獎金、加薪等令他們感到滿足。

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