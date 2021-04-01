  • 27°C
香港時間 : 2021401日 (週四) 09:11
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【管理Tips】有錢使得鬼推磨？馬斯克「唔收人工」反令Tesla市值大增12倍

商管策略 08:35 2021/04/01

分享：

企業高層不領薪反而令公司市值大增？Tesla 創辦人馬斯克（Elon Musk）卻做得到！該公司董事局在 2018 年為馬斯克制定「10年薪酬計劃」，當中提到馬斯克 10 年內不會領取任何薪金和獎金，但只要達成關鍵績效（KPI）便可獲得股票期權作獎勵。這種金錢以外的獎勵，反而成為員工工作的動力。

辭職反送獎金4萬？Amazon 妙計令員工更向心・生產力倒賺見下頁

這項「10 年薪酬計劃」分成 12 個目標，第 1 個目標市值為 1,000 億美元，隨後以 500 億美元逐級遞增，最後 1 項目標為市值 6,500 億美元。馬斯克除了要帶領公司達成市值目標，還要完成利潤目標。

如今，特斯拉市值已超越最後一項目標，等於提前 7 年完成。從 Tesla 的成長來看，高薪或者是馬斯克工作動力之一，但獎勵計劃似乎更能帶來高績效。但不論是對管理層或員工，「外在獎勵」有時或者只是最基礎的條件。

【財來自有Fund】一文睇晒最新中小企資助/貸款 找出目標計劃無難度見下頁

受到內在獎賞所驅動的高層，面對工作時是最快樂、最有效率的，也較不容易離職。

成功人士一定瞓得少？Amazon 創辦人貝索斯1招每日「瞓足」8個鐘見下頁

美國克拉克大學（Clark University）過去的研究顯示，最有效勉勵高層的方式是提供「內在獎賞」，如帶來學習機會、成就感、喜悅等的感受。研究指出，受到內在獎賞驅動的高層，面對工作時是最快樂、最有效率的，也較不容易離職；相反，缺乏內在獎賞的高層，對工作的滿意度最低、離職風險也最高，甚至外在獎勵不會影響他們對工作的感受，即是難以用獎金、加薪等令他們感到滿足。

Elon Musk 出員工手冊 想打 Tesla 工嚴守六大準則見下頁

政府政策如何助中小企於疫情後再出發？ 商務及經濟發展局局長邱騰華話你知！

盡覽香港企業銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

Photo：Shutterstock、TED、Steve Jurvetson@Flickr

撰文 : 廖淑瑩

相關文章

【管理Tips】上司對話用Sticker？避開公事用WhatsApp・Signal 四大地雷
2021/03/29
【管理Tips】上司對話用Sticker？避開公事用WhatsApp・Signal 四大地雷
【管理Tips】開會禁用 Powerpoint？貝索斯限「6頁報告」省卻廢話
2021/03/30
【管理Tips】開會禁用 Powerpoint？貝索斯限「6頁報告」省卻廢話
行政管理 人才管理 薪酬待遇 員工福利 馬斯克 Tesla

下一篇文章

【管理Tips】電郵「肺話」多影響專業？3 招轉換措辭直接表達自信
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選 更多

【疫市直擊】一文看清2021年展覽活動舉行實況（持續更新）
【疫市直擊】一文看清2021年展覽活動舉行實況（持續更新）
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【遙距營商計劃】政府加碼到19億！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【遙距營商計劃】政府加碼到19億！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣