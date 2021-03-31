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【棄車保帥】龍門冰室半復活 !? 尖沙咀店可續營業 荃灣店和官塘工場捱不住要結業

行內熱話 01:49 2021/03/31

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受疫情影響，近日龍門冰室/瓏門冰室生意告急，不斷傳出需要關上部分分店的消息。上周才傳尖沙咀店將於本周結業 (按此瀏覽詳情)，不過其負責人 (老細) 張俊傑卻在 Facebook 表示，尖沙咀分店將解封可繼續營業。
                                                           
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由於龍門冰室/瓏門冰室欠債，所以早前尖沙咀分店便被執達吏上門查封，老細更指此分店將在一星期內結業。不過似乎店方還未走上絕路，老細剛在 Facebook 發帖 (全文可看下圖) 指，現已經和尖沙咀分店業主達成協議，現先付 4 成欠租，復活節後再付餘數，尖沙咀分店現已正式解封，可繼續營業。他又多謝食客和員工支持，亦明白 「服務和味道好才可留住客人」。

可惜，老細表示因財務問題，需要作出取捨，例如觀塘食物工場已經提早解約，荃灣店也會在復活節後結業，暫時只可保住尖沙咀和沙田店，並承諾會努力守住瓏門。

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撰文 : 張文啟

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