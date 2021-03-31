【平過平面款?】韓國製造 K NURI KF94 四層立體口罩 售 $98/50個

網店 MISS Mammy 表示，正發售 K NURI KF94 四層立體口罩。



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店方指，現正發售 K NURI KF94 口罩。此口罩為韓國製造，採用 KF94 規格的立體設計口罩，有效濾除空氣中達 94% 的 0.4㎛ 微細懸浮粒子。一盒口罩已有 50 個，全獨立包裝，鼻位有鐵線調節，售價為 $98 盒。



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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。