兩盒 Thx X 小克 星塵防衛罩 平均售 $150 盒

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香港口罩廠兩盒 Thx 表示，現推出小克星塵防衛罩預售。
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廠方表示，今次推出的兩盒Thx X 小克 2021 星塵 Stardust Lyrics Mask 口罩，提供成人和中童尺寸選擇，共提供 6 個特色小克印花圖案。但注意買家需要購買 2 盒以上，一盒指定星塵款，另一盒可自選款式，售價為 $300 兩盒。
售價: 一盒 $150,二盒 $300
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兩盒 Thx 口罩規格
- 兩盒裝
- 獨立包裝
- ASTM level 3
- 每盒 30 個．一盒一款
- 成人175mm/中童 145mm
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-預計 5 月頭發貨
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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。
撰文 : 張文啟