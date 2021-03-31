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【管理Tips】電郵「肺話」多影響專業？3 招轉換措辭直接表達自信

商管策略 19:35 2021/03/31

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打工仔在桌面上開啟電腦，如無意外第一步閱覽公司電郵，而電郵不少措辭和用法需要注意。事實上，電郵內容陳腔濫調或常用措辭，不禁令收件者對寄件者形象不專業。徜若撰寫電郵保持信心表現，或在道歉時勿再用陳腔濫調的「肺話」，以下是應該或不應該出現在電郵內容中。

上司對話用Sticker？避開公事用WhatsApp・Signal 四大地雷​​​​​​見下頁】​

（1）“I feel like” 這句子在表達看法時，不妨嘗試以 “I have noticed, I feel......” 或 “I think” 這兩句取代，反更自信地表現你的觀點。

【取Fund攻略】申請資助前諗一諗　先問自己4個關鍵問題【見下頁

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【管理Tips】​打第二劑疫苗應有「打針假」放？人事顧問：視乎情況互諒互讓​​​​​​【​見下頁

（2）“Looking forward to hearing from you.” 這句客套說話經常出現正式電郵、日常電郵，不過在商業電郵中，電郵內容需要更直接、清晰表達你所說的重點。

WFH 開會自言自語冷冰冰？2 招令對方聚精匯神增互動​​​​​​【​見下頁

（3）I hope this email finds you well.” 雖然看似禮貌和無害，但句子用法較古舊，讓人感到你是新進入職員工，建議轉換措辭 “Hope you week is looking good” 或 “I hope your plans are going well ” 感覺更具現代感。

政府政策如何助中小企於疫情後再出發？ 商務及經濟發展局局長邱騰華話你知！

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Photo：Pexels

撰文 : 鍾采餘

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