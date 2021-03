【管理Tips】電郵「肺話」多影響專業？3 招轉換措辭直接表達自信

打工仔在桌面上開啟電腦,如無意外第一步閱覽公司電郵,而電郵不少措辭和用法需要注意。事實上,電郵內容陳腔濫調或常用措辭,不禁令收件者對寄件者形象不專業。徜若撰寫電郵保持信心表現,或在道歉時勿再用陳腔濫調的「肺話」,以下是應該或不應該出現在電郵內容中。

(1)“I feel like” 這句子在表達看法時,不妨嘗試以 “I have noticed, I feel......” 或 “I think” 這兩句取代,反更自信地表現你的觀點。

(2)“Looking forward to hearing from you.” 這句客套說話經常出現正式電郵、日常電郵,不過在商業電郵中,電郵內容需要更直接、清晰表達你所說的重點。

(3)I hope this email finds you well.” 雖然看似禮貌和無害,但句子用法較古舊,讓人感到你是新進入職員工,建議轉換措辭 “Hope you week is looking good” 或 “I hope your plans are going well ” 感覺更具現代感。

Photo:Pexels