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【傳統行業式微】疫情打擊・年輕一代拒接手　68 年歷史瓷莊無奈結業

業界頭條 17:35 2021/03/31

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店舖為自置物業，共三層，底層約 2200 呎。

傳統行業買少見少，有經營 68 年的瓷莊因為年青一代皆在外頭尋求更好發展不想接手祖業，再加上新冠肺炎疫情打擊生意，無可奈何下決定結業。

利豐瓷莊 1953 年成立，作為第三代傳人之一的張琦表示，隨著大環境轉變，公司業務亦和創業時有所變化。說：「我們本身做批發，例如會將一些餐具之類的日用瓷器批發給國貨公司零售或轉口到外國。但隨著中國改革開放，外國直接向內地買貨，變相我們也要轉型。」

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由批發轉為零售，公司就將營運重點改為專售陳設瓷器，江西景德鎮陶瓷歷史悠久，是聞名世界的陶瓷之都，公司為了經營和推廣陶瓷，經常派員到到當地精揀陶瓷並與著名瓷器師傅接觸，收購有收藏價值的作品。其中因為直接取貨，減省中間人程序和成本，售價能進一步壓低，口碑多年來愈做愈好。可惜，仍不敵時代巨輪，以及新冠肺炎疫情。

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11 年前，利豐瓷莊由 中環舊舖搬到了上環的 3 層舖位， 2005 至 2015 年進入生意巔峰期，每月營業額達 7 位數。張琦說：「我們會專找現代藝術風格獨特的名家陶瓷，客人方面，內地和港人的比例大約是三比七，他們分成兩種人，一種是單純收藏，另一種是買來保值，隨著某些名家作品愈來愈出名，價值逐步升髙。」

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可惜新冠肺炎疫情打擊生意，現時營業額僅有過往 3 成，加上年青一代不願接手生意，股東會議决定約 1 年後結業，現時開始低價清貨。

張琦說：「這一行涉及很多複雜知識，而且又要搬搬抬抬，随著年齡增長，體力下降，工時又長，後生一代都不肯做。另一方面，疫情影響到瓷器行情，打擊到瓷器升值空間，收藏家在短時間都忍手不入市。雖然很可惜，但結業也是無可奈何。」

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撰文 : 陳文政

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