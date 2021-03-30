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台灣製造中衛口罩快閃優惠限定 售 $84/50 個

行內熱話 17:12 2021/03/30

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日本城表示，提供限定中衛口罩快閃優惠。
                                                        
【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠

由即日至 3 月 31 日，日本城網店特價發售中衛口罩，售價為 $168/2 盒 (共100片)，平均 $84 盒，共有 12 個組合選擇。

1.成人尺寸 - 共 7 款人氣款式 > 月河晨曦/軍綠/潮橙/櫻桃紅/薰衣紫/炫紫/櫻花粉

2.小童尺寸 - 共 2 款人氣款式 > 粉紅/綠

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

撰文 : 張文啟

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