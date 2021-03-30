台灣製造中衛口罩快閃優惠限定 售 $84/50 個

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【一盒齊 5 色】型格春夏! Protector Daily COLOR RESORT 口罩粉色潮攻
日本城表示，提供限定中衛口罩快閃優惠。
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由即日至 3 月 31 日，日本城網店特價發售中衛口罩，售價為 $168/2 盒 (共100片)，平均 $84 盒，共有 12 個組合選擇。
1.成人尺寸 - 共 7 款人氣款式 > 月河晨曦/軍綠/潮橙/櫻桃紅/薰衣紫/炫紫/櫻花粉
2.小童尺寸 - 共 2 款人氣款式 > 粉紅/綠
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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。
撰文 : 張文啟