【疫境自強】疫下面授課程難做　轉企業 IT 培訓課程尋出路

限聚令嚴重打擊面授課程，令必須面授的職業訓練學校無以為繼，有老闆在新冠肺炎疫情下改為開辦企業 IT 培訓公司，切合市場需求廣受歡迎。

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「tech on fire」創辦人 Mike Wong 表示，過往開辦職業技能培訓練學校，可惜去年疫新冠肺炎疫情，嚴重打擊經營，因大部分課程需面授，如美容課程導師必須親身教學生畫眉和化妝技巧，遙距教學無法做到，只能一直停課，為了尋求出路，Mike 決定成立新公司轉型。

Mike 表示，數碼轉型是疫情下的市場大勢，故運用相關經驗與人脈開辦針對商業機構的 IT 培訓公司。他表示，坊間其實有不少公司想轉型，卻苦於同事沒有相關技能和經驗，與其讓同事慢慢摸索，倒不如讓他們參加企業培訓迅速投入工作。

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他又稱，參加相關企業培訓課程的學員可以在畢業後申請創新及科技基金，獲得 2/3 學費補貼，故中小企月有意顠參加企業培訓 。

tech on fire 會針對商務客戶進行企業培訓，例如為公司的市場部門設計為期 2 至 3 日的全日訓練，參與人數 6 至 8 個人左右 。課程內容會以台灣和美國較流行 Growth hacking（成長黑客）做核心。

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Mike 指出，相關理論在 2008 年由美國學者提出，直到近期網路宣傳大熱，理論再次流行。他解釋：「我們會幫客戶如何使用『AARRR模型』幫助他們聚焦於商業目標以及設計營商策略，例如設計令客戶更易留存的流程，又或者讓客戶更主動向朋友推介公司產品。傳統廣告專注於吸引新客，我們則在這個基礎上通過不同措施令客戶更投入，例如透過分析客戶流量去針對性改善網頁介面，再配合自動化推廣等等。由於每間公司情況都不同，例如零售業和保業業的需求就南轅北轍，我們會因應情況為客戶提供度身定造課程，亦頗受歡迎。」

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