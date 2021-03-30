可用 USD Coin 交易　Visa 首試加密貨幣結算

加密貨幣（Cryptocurrency）的價值不在只限於炒賣與投資，更慢慢融入生活支付的一部分。繼特斯拉（Tesla）讓顧客以比特幣（Bitcoin）支付買車費用之後，主要國際信用卡交易平台 Visa 宣布容許客戶使用另一加密貨幣 USD Coin，在網上交易作結算用途，地位等同世界上其他法定貨幣，也是支付系統營運商的創舉。

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Visa 願意作出大膽嘗試，原因是 USD Coin 的在加密貨幣市場上地位相對不同，原因是它與美元價格直接掛勾，有如港幣與美元之間的「聯繫匯率」一樣，價格十分穩定，分別只在 USD Coin 是使用區塊鏈（Blockchain）結算，無法作出任何舞弊或欺詐交易活動。

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由於 Bitcoin 價格浮動水平非常大，相信在短期之內依然無法成為主流支付平台的結算貨幣。受到上述的消息刺激，比特幣的價格曾經急升至 5.7 萬美元以上，再次逼近歷史新高。

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