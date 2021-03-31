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【數碼轉型】疫後經營新環境　推動 MPLS 與 SD-WAN 轉型

數碼轉型 12:12 2021/03/31

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MPLS（Multiprotocol Label Switching；多協議標籤交換）網絡正持續進化以符合現代服務需求。Vertical Systems Group 研究部總監 Erin Dunne 指出，由電訊商管理的 SD-WAN 服務市場規模高達 140 億美元。

她表示，新冠肺炎對於這項服務有明顯刺激，就算疫情退去市場也會持續成長，MPLS 的存在對於傳統企業用戶來說十分重要。

創聆聽新藍海　Podcast潮捲全球之謎見下頁

在新冠肺炎疫情初期，很多企業不明白工作模式已走向改變的單程路。Aryaka 聯合創辦人兼科技總監 Ashwath Nagaraj 認為，未來員工處理服務與儲存數據的方式，不會再以數據中心為中心，科技提升與數碼轉型會持續引領商業未來發展，不過企業去年要實現數碼轉型的另一個煩惱，是來自現金流問題。

【取Fund攻略】申請資助前諗一諗　先問自己4個關鍵問題見下頁

Aryaka 聯合創辦人兼科技總監 Ashwath Nagaraj。

終端機器急升・開放運算　網絡保安服務思維需改進見下頁

Ashwath Nagaraj  指出，已有 70% 的人不再需要固定工作地點，有部分企業更考慮減少一半營運據點。以往 MPLS 技術上有效處理不同營運節點連線，故屬保安與速度兼備的方案；但現時礙於成本考慮在某程度已「離地」，而目前多項混合雲端服務已具數據保安與加速功能，也令更多企業找尋更多選擇方案。

不過，由 MPLS 環境轉型到 SD-WAN 環境的考慮因素眾多，並沒有百搭方案。

【持續更新】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間 <<< 最新情報請 Bookmark

政府政策如何助中小企於疫情後再出發? 商務及經濟發展局局長邱騰華話你知！

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撰文 : 陳裕邦

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