【取Fund攻略】中小企老闆親身分享  如何「靠Fund」迎難而上拓展內地市場

疫情嚴重衝擊香港經濟，不少中小企更首當其衝，被迫縮減開支或業務規模以度過難關。可是，經營窗櫥及陳列設計製作業務的CV Group LIMITED創作總監李惠玲卻逆流而上，看準內地經濟迅速復甦的契機，透過申請「發展品牌、升級轉型及拓展內銷市場的專項基金」（下稱「BUD 專項基金」），實踐部署多時的進軍內地大計，開拓新市場以把握內地龐大市場的商機。

疫情下逆流而上 開拓新市場增客源

李惠玲經營的CV Group LIMITED，一直以香港為基地經營設計及製作業務。早在2019年初，她已有意進軍內地市場，惟當時公司沒有足夠資金，因此已打算申請政府資助。到了去年2019冠狀病毒病疫情爆發，在她眼中卻是開拓內地市場的契機：「過往業務集中在同一市場，令公司發展比較單一，得知內地中小企對我們的業務一直有需求，故此想嘗試北上發展，希望可以令業務更多元化。」

▲ 李惠玲看準內地經濟復甦契機，藉「BUD專項基金」的資助，在廣州開設辦公室及陳列室，逐步拓展業務。

在搜集申請資料的過程中，李惠玲先在網上認識到由香港生產力促進局營運的「中小企資援組」（SME ReachOut）服務，及後在中小企資援組職員的協助下，了解到「BUD 專項基金」最能切合她的需要。在申請過程中，中小企資援組職員提供多次諮詢服務，包括講解填表細節，以及定期跟進其申請進度。由2020年3月正式遞交表格開始，申請在3個月內便成功獲批。李惠玲這次獲70萬元資助，過程大致暢順。

【Fund享更多】中小企資援組專員親授 填Form交文件「唔會打回頭」貼士

資援組諮詢服務 揀選合適資助計劃

李惠玲認為，如要增加申請獲批的機會，首先必須了解企業的現時的營運狀況、未來的業務需要和申請資助目的，然後揀選合適的資助計劃，並清楚了解該資助計劃的申請條件、程序和審核準則等。她補充：「中小企要特別留意申請項目必須滿足相關資助計劃的目標，同時申請項目須與本身業務有關。」

忌「大包圍」式申請 宜透徹了解計劃目標

此外，李惠玲不建議中小企以「大包圍」方式，同時間申請多個政府資助項目，而是根據企業的業務發展時間表和所需資源的多寡申請資助。她更特別提醒申請者，要留意個別資助計劃（如「BUD 專項基金」、科技券）是允許遞交申請表後翌日已可開始項目，並不需要等待申請完全批核後才展開。

去年中成功申請資助後，雖然疫情仍處於高峰期，但李惠玲與公司團隊並沒有停下腳步。「我們一度希望待疫情過後才開展內地辦公室的拓展工作，但疫情一直反覆，始終難以『無止境等待』，故此我們決定提早在內地招募人手。」由於未能親身北上進行籌備工作，李惠玲在香港遙距指揮員工，籌備新辦公室及開展當地生意項目，同時努力學習使用內地熱門社交平台如抖音、微博及微信等宣傳及尋找客戶。目前，該公司已在廣州開設了陳列室。

▲ 李惠玲藉着SME ReachOut諮詢服務，以約3個月時間成功申請「BUD專項基金」。

【Fund享更多】中小企資援組專員教路 申請「一擊即中」靠一個關鍵

想知道更多中小企資助相關資訊及申請實務技巧，請瀏覽「取財有道」專頁！

（資料由客戶提供）