【在家工作】好想回公司上班？調查：8 成打工仔想每周 2 日 WFH

全球新冠肺炎疫情持續蔓延,對打工仔來說遙距居家工作(WFH)成為「新常態」。哈佛網上商業學院調查發現,普遍在職家庭和已婚人士職員想回辦公室上班,期望 1星期使用混合時間表,盼 2 至 3日能居家工作。

調查引用 City Square Associates 市場調查,2020年 3 月至 2021 年 3 月,因新冠肺炎疫情需要遙距工作,統計近 1,500 名職場人士。結果發現,大部分人士想念辦公室工作同事,小部分人想回公司工作,但他們也稱居家工作更靈活。

調查細項方面,81% 受訪者寧願使用混合時間表,也不願意在辦公室上班,61% 期望 1 周內 2 至 3 日在家工作,27% 希望長期遙距工作;18% 受訪者期望回辦公室上班,多於在家照顧子女。此外,已婚人士較單身人士希望回辦公室上班。

▲ 18% 家長寧願選擇回辦公室上班,多於在家照顧子女;已婚人士較單身人士回辦公室上班。

至於「共同遙距工作合作的同僚」(Gelled with Co - Worker even while remote)一項,包括與同僚共同合作、 支援同僚,以及領導才能中信任。調查發現,3 名同事較 2 名同事遙距居家工作較易集中。

哈佛網上商學業執行總監 Patrick Mullane 表示,過去 1 年對所有人來說是困難的 1 年,人們職場工作表現,尤其居家工作感到驚訝。

