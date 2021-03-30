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【在家工作】好想回公司上班？調查：8 成打工仔想每周 2 日 WFH

業界頭條 14:51 2021/03/30

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全球新冠肺炎疫情持續蔓延，對打工仔來說遙距居家工作（WFH）成為「新常態」。哈佛網上商業學院調查發現，普遍在職家庭和已婚人士職員想回辦公室上班，期望 1星期使用混合時間表，盼 2 至 3日能居家工作。

【財來自有Fund】一條片睇晒百分百擔保特惠貸款　廠商會：甘露助絕處逢生【見下頁

調查引用  City Square Associates 市場調查，2020年 3 月至 2021 年 3 月，因新冠肺炎疫情需要遙距工作，統計近 1,500 名職場人士。結果發現，大部分人士想念辦公室工作同事，小部分人想回公司工作，但他們也稱居家工作更靈活。

調查細項方面，81% 受訪者寧願使用混合時間表，也不願意在辦公室上班，61% 期望 1 周內 2 至 3 日在家工作，27% 希望長期遙距工作；18% 受訪者期望回辦公室上班，多於在家照顧子女。此外，已婚人士較單身人士希望回辦公室上班。

【WFH後遺症】長期在家工作變「Zoom疲勞」？研究：壓力比回公司見面開會更大​​​​​​見下頁

18% 家長寧願選擇回辦公室上班，多於在家照顧子女；已婚人士較單身人士回辦公室上班。

辦公室為三藩市貢獻近75％GDP 全面WFH隨時影響經濟見下頁

至於「共同遙距工作合作的同僚」（Gelled with Co - Worker even while remote）一項，包括與同僚共同合作、 支援同僚，以及領導才能中信任。調查發現，3 名同事較 2 名同事遙距居家工作較易集中。

哈佛網上商學業執行總監 Patrick Mullane 表示，過去 1 年對所有人來說是困難的 1 年，人們職場工作表現，尤其居家工作感到驚訝。

開Zoom 一秒「屏閉」家中亂局 IKEA 推虛擬家居背景貼圖 （多圖）見下頁

政府政策如何助中小企於疫情後再出發？ 商務及經濟發展局局長邱騰華話你知！

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Photo：Pexels、Nenad Stojkovic

撰文 : 鍾采餘

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