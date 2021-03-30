【一盒齊 5 色】形象大變身 Protector Daily COLOR RESORT 口罩粉色潮攻

Protector 口罩不但防護力有保證，近來推出的新款式，更結合潮流元素，絕不老土。今次廠方更推出針對春夏的 Daily COLOR RESORT 口罩。



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廠方新推出五色系列 RESORT，是以柔和色系配搭今季的春裝，一盒口罩已包括五款新色系：奶油黃 (Buttercream)、鼠尾綠 (Sage)、迷迭紫 (Haze)、日出紅 (Dawn) 及 棗泥紅 (Twist)，最適合 OL 使用。口罩尺寸是女士尺寸 16.5 x 9.5 cm，支援 3E>99% 和 Level 3 防護，全獨立包裝，售價為 $150/30 個。

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。