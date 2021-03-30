  • 26°C
香港時間 : 2021330日 (週二) 20:06
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【疫市營商】 減少員工接觸完成取餐　東京迪士尼樂園App訂餐抗疫

業界頭條 16:20 2021/03/30

分享：

新冠肺炎疫情確診數字開始受控，復活假黃金周將至，港府日前公布 4 月 1 日起放寬部分處所、包括主題樂園容許人數上限 75 %。與此同時，日本主題樂園為應對疫情正計劃引入官方 app（流動應用程式）預先訂餐系統，在取餐過程中減少接觸。

【限聚令放寬】戲院・樂園入場上限至75％ 戲院商會：業界歡迎會盡量配合​​​​​​見下頁】​

日本東方樂園公司（Oriental Land）共同經營東京迪士尼樂園（Tokyo Disneyland），以及東京迪士尼海洋（Tokyo DisneySea）。《共同社》報道，日本東方樂園公司開始探討引入園內餐飲訂餐系統，樂園遊客排隊過程中，能減少跟員工接觸完成取餐。

【局長會客室】中小企疫境求生【見下頁

日本東京迪士尼樂園及東京迪士尼海洋，鄰近園區內設 3 間大飯店。

料訂餐系統可盡快推出。報道又提及，日本東方樂園公司在 2 月成立「數碼策略部」以推進企劃及研發官方應用程式，將升級下載選取園內景點拍攝照片功能。

【數碼轉型】疫情改變銷售方式 兩男創CRM系統應付網銷需求​​​​​​【​見下頁

政府政策如何助中小企於疫情後再出發？ 商務及經濟發展局局長邱騰華話你知！

【持續更新】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間 <<< 最新情報請 Bookmark

盡覽香港企業銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

Photo：tokyodisneyresort.jp、Oriental Land

撰文 : 鍾采餘

相關文章

【人工智能】保障在職人士　英國呼籲限制 AI 應用
2021/03/28
【人工智能】保障在職人士　英國呼籲限制 AI 應用
【疫市營商】補習平台疫情轉型　推專用互動平台營業額升3成
今日
【疫市營商】補習平台疫情轉型　推專用互動平台營業額升3成
【疫市營商】疫情方便食品需求增　農心即食麵年銷售額超143億
2021/03/28
【疫市營商】疫情方便食品需求增　農心即食麵年銷售額超143億
手機Apps 數碼轉型 疫情 迪士尼樂園 東京 日本 主題樂園 新冠肺炎疫情

上一篇文章

【一盒齊 5 色】形象大變身 Protector Daily COLOR RESORT 口罩粉色潮攻

下一篇文章

【在家工作】好想回公司上班？調查：8 成打工仔想每周 2 日 WFH
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選 更多

【疫市直擊】一文看清2021年展覽活動舉行實況（持續更新）
【疫市直擊】一文看清2021年展覽活動舉行實況（持續更新）
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【遙距營商計劃】政府加碼到19億！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【遙距營商計劃】政府加碼到19億！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣