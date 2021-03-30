【疫市營商】 減少員工接觸完成取餐　東京迪士尼樂園App訂餐抗疫

新冠肺炎疫情確診數字開始受控，復活假黃金周將至，港府日前公布 4 月 1 日起放寬部分處所、包括主題樂園容許人數上限 75 %。與此同時，日本主題樂園為應對疫情正計劃引入官方 app（流動應用程式）預先訂餐系統，在取餐過程中減少接觸。

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日本東方樂園公司（Oriental Land）共同經營東京迪士尼樂園（Tokyo Disneyland），以及東京迪士尼海洋（Tokyo DisneySea）。《共同社》報道，日本東方樂園公司開始探討引入園內餐飲訂餐系統，樂園遊客排隊過程中，能減少跟員工接觸完成取餐。

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▲ 日本東京迪士尼樂園及東京迪士尼海洋，鄰近園區內設 3 間大飯店。

料訂餐系統可盡快推出。報道又提及，日本東方樂園公司在 2 月成立「數碼策略部」以推進企劃及研發官方應用程式，將升級下載選取園內景點拍攝照片功能。

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Photo：tokyodisneyresort.jp、Oriental Land