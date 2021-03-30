【附購買連結】日本製造超快適口罩 售 $20 包 另有多款其他日本口罩發售

OZONE Sportswear 有多款日本口罩新到貨。



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今次店方又有多款日本口罩到貨，東中最吸引是日本製造超快適成人口罩，售 $20 包/5 個，$28/7個，另有其他日本口罩款式供選擇



此外，買家付款後可以選擇到門市自取 /順豐到付/郵政易送遞。順豐買滿 $500 可以免運費（單次付款金額計）。如購買 5-9 包裝口罩 ，可免費用易送遞到郵局櫃位（購買時選自取，付款Whatsapp截圖時告訴店方）

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。