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【香港品牌】IoT 家居產品疫情難熱賣　開快閃檔促銷鎖定高消費客戶

商管策略 17:04 2021/03/30

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三間 c!ty'super 設立了展區，其會展示出智能吸塵機等各款 IoT 產品

新冠肺炎疫情之下兼具備殺菌功能的家具需求愈來愈大，有數碼配件公司開發針對性產品獲得多張商務定單，為了開拓零售市場，其著力與不同平台推出快閃 corner ，盼接觸更多消費者拓展客源。

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主要提供流動數碼產品配件的本地品牌摩米士（Momax） 過往營運重點圍繞手機配件，故市場拓展備受制肘，如手機一轉換規格，配件登即時變「廢物」，浪費成本兼不環保。

摩米士 IoT 項目經理 Tommy Chan 說：「物聯網（IoT）產品近年流行，例如可以監察身體情況、記錄人體數據如體溫、血壓的智能手帶，可以遙距把數據傳輸給家庭醫生協助斷診；又如某些自備消毒功能的產品如空氣淨化機、智能吸塵機，在疫情裏更是非常搶手。」

【財來自有Fund】一圖睇晒科技券(TVP)與遙距營商計劃(D-Biz)分別 數碼轉型有辦法見下頁

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租田親種原材料不求人　老師轉職創有機濕疹膏品牌見下頁

Tommy 以 Momax 新推的空氣淨化機為例，因新冠肺炎疫情疫大家最看重的紫外線殺菌功能，這段期間售出超過 2,000 部。此外，政府之前宣布食肆必須按實際情況採用空氣淨化設備，更為公司吸納了大量商務定單；又如智能吸塵機加智能空氣淨化機，配合  IoT 技術，用戶在回家前便可以控制機械將空氣地板消毒。

除了 IoT 功能，他認為若產品取得「香港安全標誌」及「香港綠色標誌」等認證，銷售時便更易；當然能把產品售價壓低至只有大品牌一半，更利促銷。

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為了進一步開拓市場，Momax 亦跟商場和大型百貨公司合作。他說：「我們之前在實惠家居做的 IoT 展示平台，反應非常好；最近跟 c!ty'super 合推 IoT 主題區，藉此接觸中高消費能力的顧客。疫情下消費者多了時間留在家，有更多時間打理家居，我們的智能家具能夠針對性地補上市場缺口。」

政府政策如何助中小企於疫情後再出發？ 商務及經濟發展局局長邱騰華話你知！

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撰文 : 陳文政

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