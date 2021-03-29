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【限聚令放寬】戲院・樂園入場上限至75％　戲院商會：業界歡迎會盡量配合

行內熱話 17:47 2021/03/29

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政府公布戲院及主題樂園處所可容許人數上限由 50% 增至 75%。

新冠肺炎疫情反覆，政府實施社交距離措施，期望盡快達到「清零」目標。政府今日（29 日）公布延長 3 月 31 日屆滿的限制社交距離措施，至 4 月 14 日，及戲院及主題樂園處所可容許人數上限放寬。香港戲院商會指業界十分歡迎政府決定。

【復業無望】戴口罩用飲管飲酒成酒吧復業條件？業界：政府未表明跟隨措施即可復業​​​​​​【見下頁】​

香港戲院商會早前向商務及經濟發展局局長邱騰華發信，要求放寬入座率至 75 %，而政府公布戲院及主題樂園處所可容許人數上限由 50% 增至 75%，惟禁止戲院內進食。

【財來自有Fund】百分百政府擔保貸款 利息僅2.75厘最多借500萬【見下頁

政府最新社交距離措施禁止戲院內進食

【限聚令放寬】有生意都不做？Mos Burger宣布繼續暫停晚市堂食​​​​​​見下頁

香港戲院商會表示，復活節是戲院的傳統黃金檔期，對戲院是否能夠繼續生存十分重要，假期期間會上映多套猛片，戲院會一如以往恪守嚴格的防疫措施，包括影院放映期間加強巡查，以確保觀眾遵守規則，影院放映後進行清潔和消毒等等；同時，戲院員工和觀眾須配戴口罩及接受量度體溫，及確保觀眾入場前需要掃瞄《安心出行》二維碼或登記資料。

【疫市營商】限聚令工作坊難做 木業NGO網上禮品抗疫情​​​​​​見下頁】​​

政府政策如何助中小企於疫情後再出發？ 商務及經濟發展局局長邱騰華話你知！

一文看清：連鎖商戶小店優惠及最新口罩供貨情況即日【不斷更新】  <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

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Photo：Pexels

撰文 : 鍾采餘

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