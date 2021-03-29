【限聚令放寬】戲院・樂園入場上限至75％　戲院商會：業界歡迎會盡量配合

▲ 政府公布戲院及主題樂園處所可容許人數上限由 50% 增至 75%。

新冠肺炎疫情反覆，政府實施社交距離措施，期望盡快達到「清零」目標。政府今日（29 日）公布延長 3 月 31 日屆滿的限制社交距離措施，至 4 月 14 日，及戲院及主題樂園處所可容許人數上限放寬。香港戲院商會指業界十分歡迎政府決定。

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香港戲院商會早前向商務及經濟發展局局長邱騰華發信，要求放寬入座率至 75 %，而政府公布戲院及主題樂園處所可容許人數上限由 50% 增至 75%，惟禁止戲院內進食。

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▲ 政府最新社交距離措施禁止戲院內進食

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香港戲院商會表示，復活節是戲院的傳統黃金檔期，對戲院是否能夠繼續生存十分重要，假期期間會上映多套猛片，戲院會一如以往恪守嚴格的防疫措施，包括影院放映期間加強巡查，以確保觀眾遵守規則，影院放映後進行清潔和消毒等等；同時，戲院員工和觀眾須配戴口罩及接受量度體溫，及確保觀眾入場前需要掃瞄《安心出行》二維碼或登記資料。

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