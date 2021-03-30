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【新職位】哈利王子新銜頭：初創 CIO　並非花瓶用影響力推動社會責任

商管策略 09:14 2021/03/30

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英國哈利王子與妻 子梅根脫離皇室後，將在美國矽谷心理健康初創企業 BetterUp 擔任「影響力總監」（Chief Impact Officer）一職。這個職位看似很古怪，但說穿了是傳訊兼「公關」：除了負責內部工作，還需要與外界打好關係。

銜頭還值錢嗎？茶飲店店員獲賜名「調飲師」見下頁

影響力總監的職責為監督、衡量、管理及改善公司的社會和環境影響，確保所有利益相關者關係（員工、供應商、社區和環境）的管理與公司的影響力願景保持一致。

《華爾街日報》分析，影響力總監一職在商業世界中的確較少見，大多是非牟利組織採用。不過，財經雜誌《福布斯》則指，比起許多名人被安插在董事局中做花瓶，BetterUp 讓哈利加入「C 級」的領導層，為的是反映實際的職責。

【取Fund攻略】申請資助前諗一諗　先問自己4個關鍵問題見下頁

麥當勞在去年 10 月任命美國前總統奧巴馬的顧問 Katie Fallon 擔任首位全球影響長。

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麥當勞去年 10 月任命美國前總統奧巴馬的顧問 Katie Fallon 擔任首位全球影響力總監，負責帶領公司履行 4 項社會責任：以負責任的方式採購原料、推動氣候行動、在需要時服務社區及促進平等，其中有幾個有野心的目標，包括 2025 年前使用再生或經過認證的原料製作所有包裝，以及減少 200 萬人口的就業障礙。

比彈性工時更吸引！美初創逢星期一休假利潤大增121％見下頁

政府政策如何助中小企於疫情後再出發？ 商務及經濟發展局局長邱騰華話你知！

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Photo：Entertainment Today@YouTube、Crusier

撰文 : 廖淑瑩

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