【管理Tips】開會禁用 Powerpoint？貝索斯限「6頁報告」省卻廢話

Powerpoint 等簡報程式一直都是職場匯報時常用的工具，不過亞馬遜（Amazon.com）創辦人貝索斯 （Jeff Bezos） 在開會時卻禁止下屬使用簡報進行匯報，規定他們必須使用「6 頁報告」的匯報方式，省卻無謂的內容。

辭職反送獎金4萬？Amazon 妙計令員工更向心・生產力倒賺【見下頁】

Jeff Bezos 在 2006 年禁止員工在會議時使用簡報，因為他在閱讀員工的報告時，發現簡報太簡短，不能有效傳遞信息之餘，事後也難以憶起匯報者提及的內容。於是他下令禁止員工再浪費時間製作圖表、簡短地列出重點等，並定下「6 頁報告」匯報形式，員工只需簡單清楚地將內容寫成文章段落。

【取Fund攻略】申請資助前諗一諗 先問自己4個關鍵問題【見下頁】

▲ 貝索斯在 2006 年頒布「PPT禁令」，禁止員工再浪費時間製作圖表、簡短地列出重點等，並訂下「六頁報告」匯報形式

Jeff Bezos交棒 Amazon高層聞風喪膽「問號電郵」成絕響？【見下頁】

報告以「一切以顧客」為宗旨，以新聞稿的形式撰寫，開首需列明新計劃的長期作用和對顧客的意義，再以問答形式寫出項目的具體細節，以及團隊會如何建立計劃中的產品或服務，這種模式可以幫助員工訂立明確方向和及時放棄失敗項目。

貝索斯的做法獲得一眾員工認可。Amazon Prime 前影音、電影及電視串流服務負責人 Greg Hart 認為，這種方法能夠有效傳達資訊，讓聽眾對匯報留下深刻印象。

WFH 開會自言自語冷冰冰？2 招令對方聚精匯神增互動【見下頁】

政府政策如何助中小企於疫情後再出發？ 商務及經濟發展局局長邱騰華話你知！

盡覽香港企業銷售和推廣情報：

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

Photo：unsplash、Store norske leksikon