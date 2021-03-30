【SME學堂】毋須賣廣告照大排長龍？「250定律」成海底撈撈底秘技

中國餐飲品牌海底撈以高品質服務見稱，品牌卻不用投放資在廣告，靠顧客口碑帶來不少人流。海底撈之所以吸引不少食客光顧，原來是跟「250定律」有關。

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「250定律」（Law of 250）是指，在任何情況下，都不要得罪每位顧客，因為 1 位顧客隨時可以影響 250 位潛在顧客。如果贏得 1 位顧客的好感，就表示贏得了 250 個人的好感；相反，如果得罪了 1 位顧客，也同時得罪了 250 位顧客。

美國著名推銷員 Joe Girard 認為，每位顧客身後大概會認識 250 個關係較親近的人，包括：親戚、同事、鄰居、朋友。因此，這個利用人脈的銷售法則又稱為「250定律」。

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海底撈是應用「250定律」的企業之一。創辦人張勇在創業初期，邀請朋友到店用餐，之後張勇發現對方的皮鞋很髒，就叫店內的員工幫忙擦皮鞋。另外，有顧客曾稱讚海底撈的辣醬非常好吃，於是張勇翌日就親自將辣醬送到府上，還告訴對方如果要吃，會隨時再送過來。

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這種令人驚喜的服務，逐漸贏得顧客的心，為海底撈打下口碑，也讓他們的服務內容逐漸定型。例如，客人在等候位置時，員工會提供桌遊、熱毛巾、方塊酥等服務。用餐時，也有川劇變臉、甩麵等表演，提高顧客的用餐興致。海底撈的特色服務體驗，毋須靠廣告促銷，便成功引起消費者討論。

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