【老舖結業】永遠懷念熒光飯始祖　55年老店彩虹餐廳光榮結業

一年多新冠肺炎疫情令不少餐廳食肆造成巨大打擊，最近又多間逾 50 年茶餐廳門前貼上告示，通知街坊熟客 3 月底結業。

茶餐廳「熒光飯」（燴汁飯）是港人學生時代的集體回憶，可說是平民價西餐，話說回頭「螢光飯」原來是新浦崗彩虹餐廳發明，可惜因租約期滿於 3 月底結業。

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彩虹餐廳 Rainbow Cafe 於 1966 年開業，至今 55 年，懷舊冰室格局及傳統階磚地板依舊不變，門外餐廳招牌寫上餐廳提供香濃咖啡、西式紅茶、早午茶餐，店內快餐餐牌燴汁豬扒飯。

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最近彩虹餐廳於店門前張貼一則告示指，店舖於今月底租約期滿結業光榮結業，感謝街坊 55 年支持，並附上身體健康的祝福語。

消息指，彩虹餐廳是家族生意，自第三代繼承店鋪生意後，再沒有下一代或年輕人願意接手，最終面臨結業收場。

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