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【老舖結業】永遠懷念熒光飯始祖　55年老店彩虹餐廳光榮結業

業界頭條 17:13 2021/03/29

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一年多新冠肺炎疫情令不少餐廳食肆造成巨大打擊，最近又多間逾 50 年茶餐廳門前貼上告示，通知街坊熟客 3 月底結業。

茶餐廳「熒光飯」（燴汁飯）是港人學生時代的集體回憶，可說是平民價西餐，話說回頭「螢光飯」原來是新浦崗彩虹餐廳發明，可惜因租約期滿於 3 月底結業。

【​又要集體回憶】牛頭角 35車仔麵檔 4 月中結業離場​​​​​​見下頁】​

彩虹餐廳 Rainbow Cafe 於 1966 年開業，至今 55 年，懷舊冰室格局及傳統階磚地板依舊不變，門外餐廳招牌寫上餐廳提供香濃咖啡、西式紅茶、早午茶餐，店內快餐餐牌燴汁豬扒飯。

【局長會客室】中小企疫境求生【見下頁

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【連執兩分店！】執達吏上門 瓏門冰室尖沙咀店7日後或結業​​​​​​見下頁】​

最近彩虹餐廳於店門前張貼一則告示指，店舖於今月底租約期滿結業光榮結業，感謝街坊 55 年支持，並附上身體健康的祝福語。

消息指，彩虹餐廳是家族生意，自第三代繼承店鋪生意後，再沒有下一代或年輕人願意接手，最終面臨結業收場。

【時代的眼淚？】中國現網吧結業潮！兩大致命傷去年逾萬間倒閉 ​​​​​​【​見下頁

政府政策如何助中小企於疫情後再出發？ 商務及經濟發展局局長邱騰華話你知！

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Photo：Facebook

撰文 : 鍾采餘

商業營銷 疫情 Cafe 小店 茶記冰室

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